Kene yine öldürdü

Alınan bilgiye göre, Akdağmadeni ilçesi Dayılı köyünde yaşayan Yusuf Ertek (38), kulak arkasına yapışan keneyi çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ertek, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden 14 Mayıs'ta kendi isteğiyle taburcu edilen Ertek, köyüne döndükten 4 gün sonra rahatsızlanınca yeniden aynı hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Ertek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ertek'in cenazesi köyünde toprağa verildi. (aa)