Kene uyarısı…

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını ile ilgili tedbirleri değerlendirdi. Yaz aylarında artarak devam eden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına karşı korunma ve kontrol önlemlerinin alınması konusu görüşüldü. Yozgat il genelinde sık görülen, bir halk sağlığı problemi olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne sebep olan kenelerin vücuduna temas edip yapıştığını gören vatandaşların keneyi kendilerinin çıkarmaması, bu amaçla kendilerine en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini bildiren duyuruların İlçe Müftülüğü tarafından cami hoparlörlerinden, Belediye ve köy hoparlörlerinden yapılması kararlaştırıldı. Yapılan uyarı anonslarında, ‘Havaların ısınması ile özellikle Mayıs ve Ekim ayları arasında ilimizde artış gösteren keneler tarafından insanlara bulaşan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığından korunmak için vatandaşlarımızın hayvan barınakları, su kenarları ve kenelerin sık yaşaya bileceği alanlarda bulunması durumda açık renkli kıyafet giyinmeleri, lastik çizme giymeleri, pantolon paçalarını çorap içine almaları, vücutlarını belirli aralıklarla kene yönünden muayene etmeleri, vücuda yapışan kene görüldüğünde hiçbir şekilde çıkarmamak sureti ile vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekmektedir’ denildi.