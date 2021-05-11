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KENE HARiTASINDA YiNE VARIZ

Covid19 salgını ile mücadele devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte ölümlere de neden olan Kene tutmasıyla ilgili uyarılarda ardı ardına gelmeye başladı. Yozgat’ın da KKKA Hastalığına neden olan Kene tutması ile ilgili bakanlık tarafından hazırlanan haritada bulunduğu açıklandı.

11 Mayıs 2021 Salı 00:31
KENE HARiTASINDA YiNE VARIZ

COVİD19 ile mücadele devam ederken, hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığına neden olan kene tutmalarına yönelik uyarılar da gelmeye başladı. Kene tutması ile bulaşan KKKA hastalığı riskinin Yozgat ile birlikte Gümüşhane, Tokat, Sivas, Amasya, Çorum, Kastamonu, Çankırı’da yüksek olduğu hatırlatıldı. Yozgat’ta geçmiş yıllarda en fazla kene tutması ve ölüm olaylarının yaşandığı Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ilçelerinde vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Türkiye’nin kene haritasında Yozgat’ın da riskli iller içinde yer aldığını hatırlatarak, ‘’Bu gerçeği göz ardı etmeden kene tutmasına karşı dikkatli olmalı ve azami dikkati göstermeliyiz’’ uyarısında bulundu. Başkan Akın, özellikle yaz aylarında hayvanların üzerlerindeki keneyi otluk, çalılık alanlara bırakabildiğini, çalılık alanlardan uzak durmasını, bu alanlarda çalışması gerekiyorsa çizme giyilmesini veya pantolon paçalarının çorap içine sokularak, ayak kısmında açık yer bırakılmaması gerektiğini kaydetti. Uzun kollu giyilerek kolların da güvenliğinin alması gerektiğine vurgu yapan Akın, ‘’Araziden döndükten sonra vücutta kene taraması yapılmalı, vücuda tutunan kenenin pense ya da cımbız yardımıyla bir uzman tarafından ezilmeden tek seferde çıkarılması gerekmektedir. Onun için varsa vücudumuza tutunan kenenin çıkarılması için en yakın sağlık kuruluşuna giderek çıkarılmasını sağlamalıyız. Yanlış yapılan uygulamanın ölümle sonuçlanacağını unutmayalım’’ ifadelerini kullandı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına neden olan Kene ile ilgili Yozgat, Çorum ve Tokat bölgesinde geçmiş yıllarda çalışmalar yapılarak, vatandaşlara kene tutması konusunda neler yapmaları gerektiği konusunda uygulamalı eğitimler verilmişti. •Yasin Kayhan• 

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KENE HARiTASINDA YiNE VARIZ
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