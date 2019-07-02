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Kene can aldı

SORGUN ilçesinde kene tutması sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne sevki yapılan 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kene can aldı

SORGUN ilçesinde kene tutması sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne sevki yapılan 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

02 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Kene can aldı

Sorgun ilçesi Gökiniş köyünde çiftçilikle uğraşan 5 çocuk annesi İfakat Şahan, 7 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanınca Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Şahan, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Şahan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesine teslim edilen Şahan'ın cenazesinin, köyünde toprağa verildi. 

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