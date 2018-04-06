Kendimi kanıtladım

TSO Başkan Adayı Taylan Alakoç, 8 aylık süreyi dolu dolu geçirdiğini, somut faaliyetlerle oda üyelerine ve il genelinde faaliyet gösteren tüm ticaret erbaplarına kendini kanıtladığına dikkat çekti.

Taylan Alakoç, görev süresi boyunca tüm STK temsilcileri, siyasetçiler, bürokrat ve idareciler ile yakın temaslar kurduğunu, Oda üyelerinin iş ve işlemlerini daha hızlı halletmeleri için gerekli diyalog ve çalışmaları yaptığını belirtti. Alakoç, kısa sürede ihracatçı firmaların sıkıntılarını çözmek, bürokratik engelleri aşmak için lobicilik faaliyetlerinde aktif rol aldığını, işverenlerin teşvik ve primlere ilişkin sorunlarını SGK ile görüşerek çözüme kavuşturduğunu, çevre illerin odalarıyla kardeş oda protokolü yaparak diyalog ve istişare yelpazesini genişlettiğini vurguladı. Şoför esnafı için dijital ehliyet hizmetini hizmete soktuklarını, KOSGEB ile birlikte girişimcilik kurslarına devam ettiklerini ifade eden Alakoç, “İlimize sosyal ve ekonomik katkılar sağlayacak projeler üretilerek ORAN, TANAP, SEİP ve Avrupa Birliğine projeler hazırlanarak başvuruları gerçekleştirildi” dedi.

Taylan Alakoç, başkanlığına talip olduğu TSO’nun her kademesinde görev aldığını da hatırlatarak, “2005 ile 2009 yılı arası meclis üyeliği, 2009 ile 2017 yılları arası yönetim kurulu üyeliği ve Eylül 2017 tarihi itibari ile Yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundum. Yozgat TSO’da toplamda 13 yıl boyunca bulunduğum görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştım ve bu zaman zarfında da çok ciddi deneyim ve tecrübe sahibi oldum. Başkan olduğum takdirde bu deneyimlerimle hizmetlerimi sürdüreceğim” diye konuştu.