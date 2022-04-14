Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kendileri tasarlıyor

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Okul Destek Projesi doğrultusunda, 8 haftalık 3D yazıcı eğitimi alan çocuklar, kendi ürünlerini tasarlamaya başladı.

14 Nisan 2022 Perşembe 00:38
Kendileri tasarlıyor

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde kurulan Sosyal Kütüphanede, üniversite öğrencileri tarafından, yaşları 10 -15 arasında değişen çocuklara 3D yazıcı eğitimi verildi. 8 haftalık eğitimin ardından çocuklar kendi tasarladıkları ürünleri, üç boyutlu yazıcıda üretmeye başladı. Çocukların üreten bireyler olarak yetiştirilmesi, hayal güçlerinin geliştirilmesi ve hayata farklı bir bakış açısı getirmeleri amacıyla düzenlenen eğitimde, çocuklar tank paletinden telefon tutacağına, diş macunu sıkma aparatından çeşitli oyuncaklara kadar birçok ürün tasarladı. Sosyal Kütüphanede gerçekleştirilen sosyal ve kültürel birçok faaliyetin olduğunu söyleyen Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, “Son dönemde burada teknolojiyi de kullanmaya başladık. 3D yazıcı ile küçük maketler tasarlayıp çocuklarımızla birlikte birçok malzeme üretiyoruz. Üniversite öğrencilerimiz tarafından çocuklarımıza 8 haftalık 3 boyutlu yazıcı eğitimi verildi. Bu eğitimlerin ardından çocuklarımız anahtarlıktan, telefon tutacağına, diş macunu sıkma aparatından tank paletine kadar birçok ürün elde etti. Bu ürünleri de çocuklarımızın yararına belli bir zaman sonra bir sergi açarak değerlendireceğiz” dedi.
Amaçlarının çocuklara teknolojik araçları nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmek olduğunu da belirten Hatipoğlu, “Burada amacımız 3D yazıcı ile beraber çocukların teknolojik araçları nasıl kullanmayı öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklar böylece hayallerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Burada biz ilk adımı atıyoruz. Bundan sonraki dönemde daha profesyonel araçlarla daha iyi işler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Hüseyin Can ise “Okul Destek Projesine üyeyim. Burada 3D yazıcısını kullanarak çeşitli ürünler üretiyoruz. Burada tank paleti bastık, telefon tutacağı ve süs eşyaları yapıyoruz. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz, kitap okuyup, resim çiziyoruz, müzik aletleri kullanıyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kendileri TasarlıyorIlerigazetesi2022NişanPerşembeYozgatIleriGazeteHaber14 NisanYozgat Aile Ve Sosyal Hizmetler MüdürlüğüOkul Destek Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rotanı kendin çiz
Rotanı kendin çiz
Tarihi eser ele geçirildi
Tarihi eser ele geçirildi
Deneyap Teknoloji Atölyesi
Deneyap Teknoloji Atölyesi
Başkan esnafın yanında
Başkan esnafın yanında
iftar buluşmalarına devam
iftar buluşmalarına devam
Fidanlar toprakla buluştu
Fidanlar toprakla buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim