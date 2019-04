Kendileri çaldı, Kendileri oynadı, bitti!

Üniversitenin 3 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek olan Bahar Şenliği etkinlikleri, Bisikletli bayrak ve kortej yürüyüşü ile başladı. Şehirlerarası Otobüs Terminali Bölgesinden Cumhuriyet Alanı’na kadar devam eden yürüyüşün ardından, etkinliklere burada devam edildi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Baro Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Fuat Köksal, bazı fakülte dekanları, öğretim elemanları, az sayıda öğrenci katıldı. Rektör Karacabey, en genç üniversitelerden biri olduğunu tekrarlayarak, buna rağmen hızla büyüyen, Yozgat’ın ve ülkenin gelişimine katkıda bulunacak bilim insanları yetiştirme konusunda önemli adımlar atan bir üniversite olduğunu ileri sürdü. Rektör Karacabey, ‘’Üniversite gençliği bütün ülkelerin geleceği olan nesildir. Hayatın her alanında kendi bilimsel çalışmaları başta olmak üzere başarılı olmak ve dünyadaki paydaşlarıyla yarışacak düzeyde yetişmiş olmaları çok önemlidir. Biz de Yozgat Bozok Üniversitesi olarak gençliğimizi kendi alanlarında bireysel olarak yeterlilik bakımından iyi yetiştirmek, vatan ve millet sevgisi açısından bakınca da her ferdi, bu vatan için faydalı birey olarak yetiştirmek üzere büyük bir çalışma ve çaba içerisindeyiz. Bunları yaparken elbette ilimizle birlikte hareket etmek ve ilimizin katkısını almak ve yaptığımız çalışmalarda da şehrimize katkımızın olması da önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle her yıl Bahar Şenliklerimizi ilimizin meydanında yapmayı bir alışkanlık haline getirdik. Bundan sonraki yıllarda da şenliklerimiz meydanda yapılacak” dedi.

Etkinlik, şenlik meşalesinin yakılması halk oyunları gösterisi, Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından işaret dili ile şarkı söyleme, kick box spor gösterisi sahnelenerek Ellama müzik grubu tarafından Karadeniz türküleri seslendirildi. Bahar Şenliği açılış töreni 12. Spor Şenlikleri müsabakalarında dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının verilmesi ile sona erdi. Bu yıl 12.’si düzenlenen Bahar Şenliklerimiz Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde yapılan çok sayıda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle 3 Mayıs tarihine kadar devam edecek.