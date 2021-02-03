Kendi küçük ama!

Sarıkaya Müftülüğü tarafından, ‘İyilik Konutları’ kampanyası başlattı. Kampanyayı Sarıkaya İlçesinin Bebek Köyünden Hayrunnisa Karataş, Müftü Dr. Emrah Kandemir’i ziyaret ederek, projeye katkıda bulundu. Çocukların hallerine çok üzüldüğünü söyleyen Karataş, ‘’Çocuklar üşümesin, diye herkesin bu kampanyaya katılmasını istiyorum’’ dedi. Müftü Kandemir, kampanyaya katılmak isteyenlerin ‘TDV Sarıkaya Şubesi TR97 0001 000597 00001 9758131’ numaralı ibana bağışta bulunabileceklerini bildirdi.