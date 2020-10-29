Kendi kendine yeten belediye

SORGUN Belediyesi, Marangoz ve Demir atölyeleriyle, hizmette kullanılan demir ve ahşap malzemelerin üretimini yaparak, maliyetleri düşürüyor. Ayrılan bütçe ile daha fazla hizmetin daha düşük maliyetle vatandaşa ulaşması sağlanıyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, halka hizmet noktasında tesis edilen alanlarda ihtiyaç duyulan kamelya, bank, piknik masası, saksı, dere projesinde kullanacakları su değirmenleri gibi ilçenin her noktasında kullanılan mobilyaların marangoz atölyesinde yapıldığını bildirdi. Ekinci, Demir Atölyesinde ise banklardan kamelyalara, oturma gruplarından, piknik masasına, pergoleden, çöp kutularına kadar pek çok mobilya ve demir tefrişat işinin yapıldığını bildirdi. Ekinci, ‘’Kendi yapabileceğimiz işi hiçbir şekilde dışarıya yaptırmayacağız, kendi üretebileceğimiz hiçbir şeyi dışarıdan almayacağız. Hep birlikte gelişerek büyüyeceğiz. Düşük maliyetle imal edilen mobilyalar, usta ellerden özenle çıkıyor ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Uzman personelimizin görev aldığı marangoz ve demir atölyemizde ihtiyacımız olan mobilyalar hem hızlı hem de düşük bir bütçeyle yapılıyor’’ diye konuştu.