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Kendi işinin patronu oldu

YERKÖY ilçesinin Aşağı Elmahacılı köyünde kurduğu tesiste, memurluğu bırakarak kendi işinin patronu olan Burhan Gülümser, bir yıllık araştırmasının ardından 2014 yılında 40 metrekare alanda üretimine başladığı solucan gübresine olan talebi karşılamak için tesis kapasitesini artırdı.

Kendi işinin patronu oldu

YERKÖY ilçesinin Aşağı Elmahacılı köyünde kurduğu tesiste, memurluğu bırakarak kendi işinin patronu olan Burhan Gülümser, bir yıllık araştırmasının ardından 2014 yılında 40 metrekare alanda üretimine başladığı solucan gübresine olan talebi karşılamak için tesis kapasitesini artırdı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Kendi işinin patronu oldu

Tesisin üretim alanını 350 metrekareye çıkartan genç girişimci Gülümser, "Türkiye’ye organik meyve sebze üretiminde faydalı olabileceğimi düşünerek solucan gübresi üretimi yapmaya karar verdim. 2014 yılında Yerköy’de ilk olarak 40 metrekare alanda üretime başladık. Sonra 350 metrekarede üretim yapmaya devam ettik. Bundan sonraki amacım bin metrekare kapalı alanda yıllık bin ton üretim yapmak. Şu anki yıllık üretimimiz 150 ton solucan gübresi. Bunu yıllık bin ton üretime çıkararak Türkiye’deki organik üretime destek olmayı hedefliyoruz" dedi.
Solucan gübresinin yüksek verim ve organik ürün elde etmek için kullanıldığını aktaran Gülümser,
"Solucan gübresi meyve ve sebzelerde ay çekirdekte, buğdayda, nohutta, şeker pancarında bütün baklagillerde ve tarla bitkilerinde yüksek verim ve organik ürün elde etmek kullanılıyor. Birçok organik gübre var ama solucan gübresinin farkı yüzde her üründü 30 ile 50 arasında verim artışı sağlıyor" şeklinde konuştu.
Yıllık 150 ton olan solucan gübresi üretimini bin tona çıkartarak Çin, Japonya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç etmek istediğini açıklayan Gülümser, "İlk olarak solucan gübresi pazarını tüm Türkiye olarak belirledik. Ancak ilerleyen yıllarda yıllık bin tonluk hedefte üretimimizin yüzde 50'sini yurt dışına satmayı hedefliyoruz. Avrupa, Orta Doğu ülkeleri, Çin ve Japonya solucan gübresi alımı yapıyor. Üretimi buralara da yapmayı düşünüyoruz" ifadelerinin kullandı. 
 

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