Kendi işini kurdu

Ziyarette, çalışmalar yerinde incelendi. Eski hükümlülere yönelik 2018/2’inci dönem hibe desteğinden yararlanarak, 60 kovan ve arı ile bal üretimine devam eden Osman Selvi, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu vasıtasıyla İŞKUR tarafından yapılan destek sayesinde kendi işini kurduğunu söyledi. Selvi, yaşamına yeni bir sayfa açtığını, keyifle sürdürdüğü arıcılık faaliyetleri kapsamında 2019 yılı için yaklaşık 3.5 ton bal hasılatı hedeflediğini, kendisine bu fırsatı sağlayanlara müteşekkir olduğunu bildirdi.