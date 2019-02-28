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Kendi işini kurdu

YOZGAT Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan, Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, Kurum Öğretmeni Nesrin Özer tarafından; bal üretimi yapmakta olan eski hükümlü Osman Selvi’nin çalışma alanını ziyaret etti.

Kendi işini kurdu

YOZGAT Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan, Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, Kurum Öğretmeni Nesrin Özer tarafından; bal üretimi yapmakta olan eski hükümlü Osman Selvi’nin çalışma alanını ziyaret etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:00
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Kendi işini kurdu

Ziyarette, çalışmalar yerinde incelendi. Eski hükümlülere yönelik 2018/2’inci dönem hibe desteğinden yararlanarak, 60 kovan ve arı ile bal üretimine devam eden Osman Selvi, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu vasıtasıyla İŞKUR tarafından yapılan destek sayesinde kendi işini kurduğunu söyledi. Selvi, yaşamına yeni bir sayfa açtığını, keyifle sürdürdüğü arıcılık faaliyetleri kapsamında 2019 yılı için yaklaşık 3.5 ton bal hasılatı hedeflediğini, kendisine bu fırsatı sağlayanlara müteşekkir olduğunu bildirdi. 

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