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Kendi elektriğini üretecek

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Belde Belediyesi, kendi elektriğini kendisi üretmek üzere kolları sıvadı.

Kendi elektriğini üretecek

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Belde Belediyesi, kendi elektriğini kendisi üretmek üzere kolları sıvadı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Kendi elektriğini üretecek

Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, belediye tarafından beldede kurulacak olan güneş enerjisi santrali projesinin ilk aşamasıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Büyük, ‘’Beldemizde bulunan 50 Kw'lık trafolardan 2 tanesi bin Kw'ya çıkarılarak, 2 bin Kw güç artırımı yapıldı. Gücümüzü 2 bin 142 Kw'ya yükselttik. Ovakentimize hayırlı olsun. Ovakentimize kurulan 2 trafomuz 50 bin ton ağırlığında yapılarak, belediyemizin enerji gücünü 241 Kw'dan 2142 Kw'ya çıkardık. Projenizin ilk aşamasını tamamlayarak, ikinci aşaması olan güneş enerjisi santrali kurulum aşamasına geldik’’ dedi.

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