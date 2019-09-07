Kendi elektriğini üretecek

Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, belediye tarafından beldede kurulacak olan güneş enerjisi santrali projesinin ilk aşamasıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Büyük, ‘’Beldemizde bulunan 50 Kw'lık trafolardan 2 tanesi bin Kw'ya çıkarılarak, 2 bin Kw güç artırımı yapıldı. Gücümüzü 2 bin 142 Kw'ya yükselttik. Ovakentimize hayırlı olsun. Ovakentimize kurulan 2 trafomuz 50 bin ton ağırlığında yapılarak, belediyemizin enerji gücünü 241 Kw'dan 2142 Kw'ya çıkardık. Projenizin ilk aşamasını tamamlayarak, ikinci aşaması olan güneş enerjisi santrali kurulum aşamasına geldik’’ dedi.