Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96161
ALTIN
203.228
DOLAR
5.2273
STERLİN
6.7537
EURO
6.0601

Kendi elektriğini üretecek

BOĞAZLIYAN’da Belediye tarafından hayvan pazarı üzerine kuracak güneş panellerinden elektrik üretilecek.

Kendi elektriğini üretecek

BOĞAZLIYAN’da Belediye tarafından hayvan pazarı üzerine kuracak güneş panellerinden elektrik üretilecek.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
6 Okunma
Kendi elektriğini üretecek

Boğazlıyan Belediyesince ilçede 25 bin metrekare alana sahip İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Boğazlıyan Hayvan Pazarı'nın 14 bin metrekarelik bölümünün üzerini çelik konstrüksiyon çatıyla kapatılıyor.  Belediyece çatı üzerine yerleştirilecek güneş panellerinden elektrik üretilecek.  İnşaat çalışmalarını inceleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan pazarının üzerinin çelik konstrüksiyon çatı ve güneş enerjisi santrali yapım işi inşaat çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi. Erdal, yapılan tesisin çatısına montajı yapılacak güneş enerjisi santralinin tamamlanmasıyla belediyenin aylık 120 bin lira olmak üzere yılda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira bir gelire kavuşacağını anlattı. Tüketen değil, üreten bir belediye olacaklarını vurgulayan Erdal, "Tesisimiz belediyemize ve ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. 2014 yılı Boğazlıyan'da önemli hizmetlerin başladığı yıl oldu. İçme suyu, sıcak asfalt yol ve kaldırım çalışmaları, kentsel dönüşüm projesi, modern mezbaha, kapalı pazar yeri ve modern belediye hizmet araçları ile yapımı devam eden projeler ve daha onlarca proje ile Boğazlıyan halkına hizmetin en güzelini sunmak için çalışıyoruz." dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kurbanlar Kızılay’a
Kurbanlar Kızılay’a
Sarıkaya konser verecek
Sarıkaya konser verecek
LiMANDA HUMMALI ÇALIŞMA
LiMANDA HUMMALI ÇALIŞMA
Kurban uyarısı
Kurban uyarısı
Kadın çalışanların eğitimi
Kadın çalışanların eğitimi
Otoparka yeni çözüm
Otoparka yeni çözüm

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim