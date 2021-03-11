Kendi elektriğini üretecek

Boğazlıyan Belediyesince ilçede 25 bin metrekare alana sahip İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Boğazlıyan Hayvan Pazarı'nın 14 bin metrekarelik bölümünün üzerini çelik konstrüksiyon çatıyla kapatılıyor. Belediyece çatı üzerine yerleştirilecek güneş panellerinden elektrik üretilecek. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji verimliliği sağlamak için, modern hayvan pazarımızın çatısı üzerini enerji santraline dönüştürüyoruz. Bu kapsamda kendi enerjimizi üreterek, hem belediye ekonomimize katkı sağlayacağız, hem temiz enerji üreteceğiz, hem de çevremizi koruyacağız. Güneş Enerji Santrali (GES) projemizin ilçemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Üreten, ürettikçe güçlenen bir ilçe olma hedefimiz ile çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•