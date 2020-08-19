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KEMERLi YERLEŞKE!

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi, Atatürk Yolu baz alınarak ikiye bölündü. Yolun Doğu kesiminde kalan alana ‘Erdoğan Akdağ’ yerleşkesi, batı kesiminde kalan bölümüne ise, kemerli girişler yapılarak, ‘Bilal Şahin Batı yerleşkesi’ adı verildi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:39
KEMERLi YERLEŞKE!

YOZGAT Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ yerleşkesinin batı yakasında iş insanı Bilal Şahin’in katkıları ile yaptırılan iki ayrı giriş kapısı inşaatı tamamlandı. Atatürk Yolu’nun geçtiği yerleşkenin Doğu kesiminde yer alan bölgeye ‘Erdoğan Akdağ’ yerleşkesi, batı bölgesinde kalan kesimine ‘Bilal Şahin Batı yerleşkesi’ adı verildi. Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Tesis Alanları ve öğrenci yurtlarının içinde yer aldığı yerleşkeye ‘Bilal Şahin Batı Kampüsü’ adı verildi. Bunun dışında, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne de bir kemer yapılarak, buraya da ‘Bilal Şahin’ ismi verilip, kemer üzerine yazdırıldı. Her iki kapının yapım maliyetinin iş insanı Bilal Şahin tarafından karşılandığı bildirildi. Kayseri-Boğazlıyan kara yolunun üniversite yerleşkesinin içinden geçmesi nedeniyle kampüsü ikiye böldüğüne vurgu yapıldı. Üniversitenin önemli fakülteleri, Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi ve öğrenci yurtlarının içinde yer aldığı batı yakasının Bilal Şahin Batı Kampüsü olarak adlandırılırken, diğer bölgedeki giriş olduğu gibi kaldı.

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