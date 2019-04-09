Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96978
ALTIN
237.437
DOLAR
5.6882
STERLİN
7.4331
EURO
6.4087

KEMAL BEY'i ANIYORUZ

MİLLİ Şehidimiz Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, ölümünün 100’üncü yılında görev yaptığı Boğazlıyan ilçesiyle birlikte İstanbul’da gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle anılacak.

KEMAL BEY'i ANIYORUZ

MİLLİ Şehidimiz Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, ölümünün 100’üncü yılında görev yaptığı Boğazlıyan ilçesiyle birlikte İstanbul’da gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle anılacak.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
40 Okunma
KEMAL BEY'i ANIYORUZ

Boğazlıyan ilçesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da yarın ilk anma etkinliği Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Milli Şehit Mehmet Kemal Bey'in Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayacak. Kemal Bey anısına fidan dikimi yapılacak. Okullarda Kaymakam Kemal Bey ile ilgili konferanslar verilip, söyleşiler yapılacak. İstanbul’daki anma programı ise saat 10.30’da Kadıköy Söğütlü Çeşme’de bulunan Mezarı başında yapılacak.  Prof. Dr. İbrahim Öztek’in konuşmasının ardından Remzi Özmen, Doç. Dr. Hanefi Bostan, Em. Tümg. Cumhur Evcil, Op. Dr. Altınok Öz, Prof. Dr. Mustafa Erkal, Kaymakam Kemal Bey’in yaşamından, mücadelesinden kesitler aktaracak. 
Kaymakam Kemal Bey
BOĞAZLIYAN Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, Ermeni ayaklanmasının önlenmesi amacıyla çıkarılan tehcir uygulamasında hatalı olduğu iddiasıyla yargılanmış, bu davada aklanmış, ancak buna rağmen işgalci güçlerin baskısıyla Osmanlı Hükümeti'nce 10 Nisan 1919 yılında idam edilmişti. TBMM'nin 14 Ekim 1922'de çıkardığı özel bir kanunla ilk "Milli Şehit" ilan edilen Mehmet Kemal Bey, zaman içinde, zor şartlarda görev yapan yerel mülki amirin sembolü ve kahramanı haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler:
KEMAL BEYi ANIYORUZ
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sargın, yazılarına son verdi!..
Sargın, yazılarına son verdi!..
MERKEZiZ AMA!
MERKEZiZ AMA!
Çevre Derneği kuruldu
Çevre Derneği kuruldu
Bozok gölet bekliyor
Bozok gölet bekliyor
Oda Başkanları toplandı
Oda Başkanları toplandı
Fidanlar toprakla buluşturuldu
Fidanlar toprakla buluşturuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim