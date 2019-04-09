KEMAL BEY'i ANIYORUZ

Boğazlıyan ilçesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da yarın ilk anma etkinliği Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Milli Şehit Mehmet Kemal Bey'in Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayacak. Kemal Bey anısına fidan dikimi yapılacak. Okullarda Kaymakam Kemal Bey ile ilgili konferanslar verilip, söyleşiler yapılacak. İstanbul’daki anma programı ise saat 10.30’da Kadıköy Söğütlü Çeşme’de bulunan Mezarı başında yapılacak. Prof. Dr. İbrahim Öztek’in konuşmasının ardından Remzi Özmen, Doç. Dr. Hanefi Bostan, Em. Tümg. Cumhur Evcil, Op. Dr. Altınok Öz, Prof. Dr. Mustafa Erkal, Kaymakam Kemal Bey’in yaşamından, mücadelesinden kesitler aktaracak.

Kaymakam Kemal Bey

BOĞAZLIYAN Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, Ermeni ayaklanmasının önlenmesi amacıyla çıkarılan tehcir uygulamasında hatalı olduğu iddiasıyla yargılanmış, bu davada aklanmış, ancak buna rağmen işgalci güçlerin baskısıyla Osmanlı Hükümeti'nce 10 Nisan 1919 yılında idam edilmişti. TBMM'nin 14 Ekim 1922'de çıkardığı özel bir kanunla ilk "Milli Şehit" ilan edilen Mehmet Kemal Bey, zaman içinde, zor şartlarda görev yapan yerel mülki amirin sembolü ve kahramanı haline gelmiştir.