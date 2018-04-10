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Kemal Bey'i anıyoruz

BOĞAZLIYAN ilçesinde 99 yıl önce kaymakamlık görevini sürdürürken idam edilerek öldürülen Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey ölümünün 99’uncu yıl dönümünde Boğazlıyan ve İstanbul’daki mezarı başında anılacak.

Kemal Bey'i anıyoruz

BOĞAZLIYAN ilçesinde 99 yıl önce kaymakamlık görevini sürdürürken idam edilerek öldürülen Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey ölümünün 99’uncu yıl dönümünde Boğazlıyan ve İstanbul’daki mezarı başında anılacak.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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Kemal Bey'i anıyoruz

Boğazlıyan’da Kaymakamlık önünde düzenlenecek anma programında, Kemal Beyin’in anıtına çelenk sunulacak. Daha sonra fidan dikimi yapılacak. Boğazlıyan Kütüphanesi’nde Okuma-Yazma Salonu’nda Kaymakam Kemal Bey’in isminin verilmesine ilişkin hazırlanan panona asılacak. Mevlit Okutulacak. Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan salon pragramıyla anma etkinliği devam edecek. Türk Hava Kurumu Motorlu Yamaç Paraşütü gösterilerde bulunacak.
TBMM‘nin 14 Ekim 1922’de çıkardığı özel bir kanunla ‘Milli Şehit’ ilan edilen Kaymakam Kemal Bey, ölümünün 99’uncu yılında mezarı başında anılacak.

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