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KEMAL BEY'i ANDIK

MİLLET ve Memleket uğruna Şehit olan, 14 Ekim 1922 tarihinde ‘Milli Şehit’ unvanı verilen Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, ölümünün 99’uncu yılında, görev yaptığı Boğazlıyan ilçesinde saygı ve dualarla anıldı.

KEMAL BEY'i ANDIK

MİLLET ve Memleket uğruna Şehit olan, 14 Ekim 1922 tarihinde ‘Milli Şehit’ unvanı verilen Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, ölümünün 99’uncu yılında, görev yaptığı Boğazlıyan ilçesinde saygı ve dualarla anıldı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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KEMAL BEY'i ANDIK

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, STK’ların temsilcileri de anma etkinliğinde hazır bulundu. Vali Yardımcısı Çakır, Kaymakamlık Binası önünde bulunan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey’in anıtına çelenk sundu. Çam fideleri toprakla buluşturuldu. Türk Hava Kurumu Motorlu Yamaç Paraşütü, tören alanı üzerinde saygı geçişi yaptı. Boğazlıyan kütüphanesinde okuma salonuna Mehmet Kemal Bey'in ismi verildi. Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu Lisesi'nde anma programına devam edildi. Burada Kemal Bey'in hayatı anlatıldı. Kaymakam Kemal Bey'i konu alan şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 

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