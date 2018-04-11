KEMAL BEY'i ANDIK

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, STK’ların temsilcileri de anma etkinliğinde hazır bulundu. Vali Yardımcısı Çakır, Kaymakamlık Binası önünde bulunan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey’in anıtına çelenk sundu. Çam fideleri toprakla buluşturuldu. Türk Hava Kurumu Motorlu Yamaç Paraşütü, tören alanı üzerinde saygı geçişi yaptı. Boğazlıyan kütüphanesinde okuma salonuna Mehmet Kemal Bey'in ismi verildi. Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu Lisesi'nde anma programına devam edildi. Burada Kemal Bey'in hayatı anlatıldı. Kaymakam Kemal Bey'i konu alan şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
8 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol