KEMAL BEY'i ANDIK

MİLLET ve Memleket uğruna Şehit olan, 14 Ekim 1922 tarihinde ‘Milli Şehit’ unvanı verilen Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, ölümünün 99’uncu yılında, görev yaptığı Boğazlıyan ilçesinde saygı ve dualarla anıldı.