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Kemal Bey anıldı

Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922'de ''Milli Şehit'' ilan edilen Kaymakam Mehmet Kemal Bey, ölümünün 103. Yılında görev yaptığı Boğazlıyan ilçesinde anıldı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:27
Kemal Bey anıldı

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın'ın Milli Şehit Mehmet Kemal Bey Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kemal Bey anısına fidan dikildi. Milli Şehid Kemal Bey'in görev yaptığı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Program daha sonra Boğazlıyan Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda devam edecek. Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan anma programı ile Millet ve Memleket uğruna şehit olan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey’in hayatı anlatılacak, “Milli Şehit” isimli dram sahnelendi. Kaymakam Kemal Bey’le ilgili sinevizyon gösterisinin ardından “Önce Vatanım Derim”, adlı şiirin okunmasıyla program sona erdi.
Kaymakam Kemal Bey kimdir?
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Ermeni ayaklanmasının önlenmesi amacıyla çıkarılan tehcir uygulamasında hatalı olduğu iddiasıyla yargılanmış, bu davada aklanmış, ancak buna rağmen işgalci güçlerin baskısıyla Osmanlı Hükümetince 10 Nisan 1919 yılında idam edilmişti. Kaymakam Kemal Bey, Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922'de "Milli Şehit" ilan edilmişti.
 

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