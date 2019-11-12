Kelepçeli Fidan!

Öğrencilerin, polisleri, askerlerin yer aldığı dikim töreninde fidanları toprakla buluşturan Albay Bilgihan ve Emniyet müdürü Esertürk, fidanlara can suyu verdi. Dikilen fidanlara ise plastik kelepçe takıldı.
12 Kasım 2019 Salı 04:04
YOZGAT İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk birlikte fidan dikti.
Öğrencilerin, polisleri, askerlerin yer aldığı dikim töreninde fidanları toprakla buluşturan Albay Bilgihan ve Emniyet müdürü Esertürk, fidanlara can suyu verdi. Dikilen fidanlara ise plastik kelepçe takıldı.