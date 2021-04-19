Keklikler Yozgat’tan

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, yurt genelindeki bağlı kuruluşlara yönelik ziyaretlerine Yozgat ziyaretiyle devam etti. DKMP Yozgat Şube Müdürlüğünü ziyaret eden, Genel Müdür Üzmez, ilgili personelden il yatırımları hakkında bilgi aldı, daha sonra Yozgat’ta 2007 yılında kurulan Türkiye’nin ikinci Keklik Üretim İstasyonunu gezdi. Şube Müdürü Cihan Eğilmez, Genel Müdürü Üzmez’e tesis hakkında bilgi verirken, 2007'de kurulan tesiste bugüne kadar 156 bin kınalı keklik, 30 bine yakın da Beç tavuğu üretildiğini söyledi. 18 hektara kurulu tesiste 8 kişinin görev yaptığı, yetiştirilen kekliklerin daha sonra doğaya salındığı kaydedildi, geçen yıl 15 bine yakın kınalı keklik yetiştirilip, 23 ile dağıtılarak, doğaya salındığı bildirildi. Bu yıl da yaklaşık 15 bin kınalı keklik üretiminin hedeflendiği ifade edildi. Genel Müdür İsmail Üzmez daha sonra Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı ile Fatih Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yürütülen faaliyetlerle ilgili de bilgi aldı. Yozgat Çamlığı içerisinde yer alan Doğa Eğitim Merkezi’ni de gezen Üzmez, Yozgat il sınırlarında yer alan yaban hayatının, biyolojik çeşitliliğin sergilendiği, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir geliştirilebilir olması amaçlı merkez hakkında da bilgiler edindi. Doğa Eğitim Merkezi’nden, öncelikle 11-17 yaşlarındaki çocuklar olmak üzere, değişik yaş ve meslek gruplarının yararlandığı, doğa eğitimlerinin verildiği bildirildi.