Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1408
ALTIN
461.090
DOLAR
8.0625
STERLİN
11.1712
EURO
9.6585

Keklikler Yozgat’tan

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, Yozgat’taki tesislerde incelemelerde bulunup, tesisler ve keklik üretim istasyonu hakkında bilgi aldı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:52
Keklikler Yozgat’tan

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, yurt genelindeki bağlı kuruluşlara yönelik ziyaretlerine Yozgat ziyaretiyle devam etti. DKMP Yozgat Şube Müdürlüğünü ziyaret eden, Genel Müdür Üzmez, ilgili personelden il yatırımları hakkında bilgi aldı, daha sonra Yozgat’ta 2007 yılında kurulan Türkiye’nin ikinci Keklik Üretim İstasyonunu gezdi. Şube Müdürü Cihan Eğilmez, Genel Müdürü Üzmez’e tesis hakkında bilgi verirken, 2007'de kurulan tesiste bugüne kadar 156 bin kınalı keklik, 30 bine yakın da Beç tavuğu üretildiğini söyledi. 18 hektara kurulu tesiste 8 kişinin görev yaptığı, yetiştirilen kekliklerin daha sonra doğaya salındığı kaydedildi, geçen yıl 15 bine yakın kınalı keklik yetiştirilip, 23 ile dağıtılarak, doğaya salındığı bildirildi. Bu yıl da yaklaşık 15 bin kınalı keklik üretiminin hedeflendiği ifade edildi. Genel Müdür İsmail Üzmez daha sonra Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı ile Fatih Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yürütülen faaliyetlerle ilgili de bilgi aldı. Yozgat Çamlığı içerisinde yer alan Doğa Eğitim Merkezi’ni de gezen Üzmez, Yozgat il sınırlarında yer alan yaban hayatının, biyolojik çeşitliliğin sergilendiği, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir geliştirilebilir olması amaçlı merkez hakkında da bilgiler edindi. Doğa Eğitim Merkezi’nden, öncelikle 11-17 yaşlarındaki çocuklar olmak üzere, değişik yaş ve meslek gruplarının yararlandığı, doğa eğitimlerinin verildiği bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
KEKLiKLER YOZGAT’TAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TMO ALIMLARA BAŞLADI
TMO ALIMLARA BAŞLADI
Sorgun ve Şefaatli’yi dinledi
Sorgun ve Şefaatli’yi dinledi
Bahar temizliği
Bahar temizliği
Sırçalı’da yol çalışması
Sırçalı’da yol çalışması
TARiHiMiZE IŞIK TUTULACAK
TARiHiMiZE IŞIK TUTULACAK
Ziyaretlerini sürdürüyor
Ziyaretlerini sürdürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim