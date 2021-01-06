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KEKLiKLER YOZGAT’TAN

Yozgat Valisi Ziya Polat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü Keklik Üretim İstasyonunda 2021 üretimi için ilk keklik yumurtalarını kuluçkaya yerleştirdi. İstasyonda incelemelerde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez'den bilgi alan Polat, 2007'de kurulan tesiste bugüne kadar 156 bin kınalı keklik, 30 bine yakın da beç tavuğu üretildiğini söyledi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:57
KEKLiKLER YOZGAT’TAN

YOZGAT Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Merkezi’nde, 5 ay sonra doğaya bırakılacak olan kınalı kekliklerin yumurtası kuluçkaya yatırıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, 15 bine yakın kınalı keklik yetiştirilerek, 23 ilde doğaya bırakılacağını söyledi. Yozgat Merkez Çalatlı bölgesinde 2007 yılında kurulan Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Merkezi’nde bugüne kadar yaklaşık 156 bin kınalı keklik, 30 bin civarında da Beçtavuğunun üretimi gerçekleştirilip, doğaya bırakıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Valisi Hüseyin Önal tarafından oluşturulan hatıra ormanı ve orman içerisine kurulan Kanatlı Yaban Hayatı Üretim Merkezi’nde incelemelerde bulundu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez’den bilgi aldı. Eğilmez, 2019 yılı içerisinde 12 bin 800 kınalı keklik, 4 bin beçtavuğu üretildiğini, geçen yıl ise bu rakamın 15 bin kınalı kekliğe çıktığını bildirdi. Eğilmez, Beçtavuğu üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu yıl üretime ara verip, sadece tesisin atıl kalmaması için 50 civarında bir üretim yapacaklarını, şuan 200 civarında beçtavuğunun tesiste bulunduğunu bildirdi.  Yozgat Valisi Ziya Polat, 5 ay sonra doğaya bırakılacak olan kınalı kekliklerin yumurtasını kuluçka makinelerine yerleştirdi. Vali Polat, üretme tesisinin 2007 yılında kurulduğunu, bugüne kadar tesiste yaklaşık 156 bin kınalı keklik, 30 bine yakında beçtavuğu üretildiğini bildirdi. Vali Polat, ‘’ Bugünde kuluçkaya ilk yumurtalarımızı koyduk. Yaklaşık 5 ay sonra doğaya salımını hep beraber yaparız. 18 hektar alan üzerine kurulu olan tesisimizde 8 arkadaşımız çalışıyor’’ dedi.  Vali Polat, doğal yaşam dengesini korumak için kınalı kekliklerin yetiştirip, geçen sene 15 bine yakının 23 ile doğaya bırakıldığını anlattı. Vali Polat, ‘’Yozgat’ta da doğaya 2-3 bin civarında kınalı keklik saldık. Bunu salmanın yanında avcılarımızı da uyarmamız lazım. Bu hayvanlar doğal dengeyi koruyan hayvanlar, av yasakları da var. Onun için biz salıyoruz ama hep beraber bu hayvanları koruyacağız. Umarım koyduğumuz yumurtalarda verim oranı çok yüksek olur. 15 bin civarında bu yıl hedefimiz var’’ diye konuştu.

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KEKLiKLER YOZGAT’TAN
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