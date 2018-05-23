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Keklikler uçmaya hazır

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bu yıl içerisinde üretimi yapılan 12 bin civarı kınalı kekliğin kene ve süne ile mücadele için doğaya bırakacak.

Keklikler uçmaya hazır

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bu yıl içerisinde üretimi yapılan 12 bin civarı kınalı kekliğin kene ve süne ile mücadele için doğaya bırakacak.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Keklikler uçmaya hazır

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl içerisinde Çalatlı Üretim İstasyonunda üretimi yapılan 12 bin kınalı kekliğin tamamı farklı illerde doğaya salınacak. Yozgat'ta kınalı keklik üretim istasyonunda bu zamana kadar 156 bin civarında kınalı keklik üretildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şubesi Müdürü Cihan Eğilmez, tesisin üretim kapasitesinin yıllık 10 bin civarında olduğunu söyledi. İyi bir planlama ile bu yıl keklik üretimini 12 bine çıkardıklarını anlatan Eğilmez, "Yakın zamanda tahsis edilen illerimize kınalı kekliklerimizi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün ön gördüğü yerlere göndermeye başlayacağız. Doğada yaşama imkanı bulunan illere ihtiyaç duyulduğunda oralara kekliklerimizi doğaya salınması için gönderiyoruz" dedi.

Kınalı kekliğin süne ve kene ile mücadelede çok etkin bir canlı olduğunu vurgulayan Eğilmez,"Doğal dengeyi insan eliyle bozmuşuz, doğal dengeyi insan eliyle tekrar dizayn etmeye çalışıyoruz. Avcılarımızın yanlış avlanmalarıyla azalan optimum düzeyde daha az seviyelere düşmüş olan kınalı keklik popülasyonunu bu çalışmalarla daha da artırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Keklikler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan keneye karşı önemli bir biyolojik mücadele aracı olarak biliniyor. Doğaya bırakılan keklikler bulunduğu bölgede keneleri yok ediyor.

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