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Keklikler ovalara bırakıldı

Yozgat Çalatlı Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Merkezi’nde yetiştirilen keklikler, yurdun farklı bölgelerine gönderilip, doğaya bırakılmaya başlandı.

29 Haziran 2021 Salı 00:46
Keklikler ovalara bırakıldı

Yozgat Çalatlı Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Merkezi'nde yetiştirilen 650 kınalı keklik, Bolu'nun Seben ve Göynük ilçelerinde doğal yaşam alanına salındı. Kınalı kekliler, Seben Kaymakamı Süleyman Bakan, Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Serpil Uysal, kurum müdürleri ve köy muhtarları tarafından belirlenen alanlarda doğal yaşam alanına bırakıldı. Doğaya salınan kınalı kekliklerin korunmasını Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile köy muhtarları gerçekleştirecek.

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Keklikler Ovalara Bırakıldı
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