KEKLiKLER OVALARA BIRAKILDI

Yozgat’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Merkezi’nde yetiştirilen kınalı keklikler, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaya salındı. Yozgat’ta 2017 yılında kurulan tesiste, bugüne kadar yetiştirilen 172 bin 549 kınalı keklik 23 ilde doğaya bırakıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, DKMP Şube Müdürü Cihan Eğilmez’in katılımı ile Nohutlu tepeden 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, 27 Nisan 2007 tarihinde açılan 10 bin yaban hayvanı üretim kapasiteli tesiste bugüne kadar 172 bin 549 Kınalı Keklik üretimi yapıldığını bildirdi. Polat, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta üretilen Kınalı Kekliklerin doğaya salınmak üzere bu güne kadar 27 ile gönderildiğinin altını çizdi. Vali Polat bu yıl ise 16 bin 985 kınalı keklik üretiminin yapılarak, Yozgat ile birlikte Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Denizli, Uşak illerinde doğaya yerleştirildiklerini anlattı.