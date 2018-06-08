Keklikler göreve çıktı

Nohutlu Tepe Spor Vadisi ikinci etap alanında gerçekleşen törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Salih Altun, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Orman ve Su İşleri Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, kırım Kongo virüsü taşıyan kenelerin bertaraf edilmesinde Yozgat Keklik Üretim İstasyonunda yetişen kekliklerin önemli fayda sağladığını belirtti. Cihan Eğilmez, kekliklerin yaklaşık 120 günde uçmaya hazır hale geldiğini bildirdi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise 150 kekliği doğaya bırakacaklarını aktararak, Yozgat’ta 2007 yılında kurulan istasyonda 12 bin yıllık üretim yapıldığını söyledi. Vali Kemal Yurtnaç avcılara da önemli bir uyarıda bulunarak “Biz bu keklikleri doğal dengeyi korumak için doğaya bırakıyoruz, avcıların vurmasın için salmıyoruz. Bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Zaten bu konuda denetim ve yaptırımlarımızdan da taviz vermiyoruz” dedi.

Vali Kemal Yurtnaç, özellikle Orta Anadolu’da fazla görülen kene vakalarına karşı kekliklerin önemli bir görev üstlendiğine de dikkat çekti. Konuşmaların ardından kafeslerde bekletilen 150 keklik doğaya bırakıldı.

Haber: Mustafa TEKER

