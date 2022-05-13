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Keklikler doğaya salınacak

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesislerinde üretilen 16 bin kınalı keklik Haziran ayı itibariyle farklı illerde doğaya salınacak.

13 Mayıs 2022 Cuma 00:29
Keklikler doğaya salınacak

Her yıl 10 ila 16 bin arasında değişen rakamlarla kınalı kekliğin üretiminin yapıldığı tesiste 2022 yılı hedefi 16 bin olarak belirlendi. Üretimi gerçekleştirilen kekliklerin tamamı bu yıl içerisinde belirlenen zaman dilimlerinde ülkenin farklı illerinde doğala salımı yapılacak.
Güzel görüntüsü ve ötüşüyle bilinen, ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan kınalı keklikler, doğada süne yedikleri için çiftçinin dostu olarak tarımsal üretime de katkı sağlıyor. Keklikler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kene ile de mücadelede de etkin rol oynuyor. 2007 yılında kurulan Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesislerinde 14 yılda 172 bin 800 kınalı kekliğin üretimi gerçekleştirilip doğaya salınırken bu yıl üretilen kınalı kekliklerle birlikte üretimi yapılan keklik sayısı 188 bin 800 olacak. •iha•

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