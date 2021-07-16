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Keklikler doğaya bırakıldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, kınalı keklikler doğal ortama salındı.

16 Temmuz 2021 Cuma 00:37
Keklikler doğaya bırakıldı

Doğada keklik popülasyonunun arttırılması amacıyla Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kanatlı Üretim İstasyonundan getirilen kınalı kekliklerin doğaya bırakılması amacıyla etkinlik düzenlendi. Kaymakamı İrem Baha Yağan, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, Muhtarlar, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personel törende hazır bulundu, birlikte doğaya keklikler salındı. Kekliklerin doğaya salınmasının ardından Kaymakam İrem Baha Yağan bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Akçakoyunlu ve Kırlar Köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Yağan, ihtiyaçlar ve sorunları dinleyerek yapılacaklar hakkında gerekli talimatları verdi.

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Keklikler Doğaya Bırakıldı
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