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Keklikler azalıyor

YOZGAT’ta aşırı ve bilinçsiz avlanma yüzünden keklik sayısının azaldığı öğrenildi.

Keklikler azalıyor

YOZGAT’ta aşırı ve bilinçsiz avlanma yüzünden keklik sayısının azaldığı öğrenildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Keklikler azalıyor

Yozgat ve Türkiye genelinde, bilinçsiz avcılık faaliyetlerinden dolayı keklik sayısında azalma meydana geldiği belirtildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı aralarında Yozgat’ın da bulunduğu Keklik Üretim İstasyonları’nda keklik üretimi devam etse de, doğaya salınan kekliklerin aşırı avlanma sonucu azaldığı ve bu konuda avcıların duyarlı olması gerektiğine dikkat çekildi. Avcılık faaliyetleriyle ilgili denetimler aralıksız devam ederken, kekliklerin doğal denge açısından da önemi hatırlatıldı. Bir kekliğin yaklaşık yılda 1 milyon kene ve süne yediği de dile getirilirken, kırım Kongo virüsü taşıyan kenelerin de bir numaralı düşmanının keklikler olduğu bildirildi.

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