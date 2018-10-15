Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98244
ALTIN
229.288
DOLAR
5.7867
STERLİN
7.6069
EURO
6.7110

Keklik ve Tavuklar Yozgat’tan

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde 2007 yılında kurulan yaban hayvan üretim istasyonunda, bugüne kadar 170 bin keklik üretilerek 30 ilde doğayla buluşturuldu.

Keklik ve Tavuklar Yozgat’tan

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde 2007 yılında kurulan yaban hayvan üretim istasyonunda, bugüne kadar 170 bin keklik üretilerek 30 ilde doğayla buluşturuldu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:10
50 Okunma
Keklik ve Tavuklar Yozgat’tan

İstasyonda yetiştirilen ve ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan keklikler, doğada süne yedikleri için tahıl üretiminde çiftçinin dostu olarak tarımsal üretime katkı sağlıyor. Keklikler, yetişkinlik dönemine kadar böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kene ile mücadelede de fayda sağlıyor.  Üretim istasyonunda ayrıca, yine keneyle mücadelede etkili olan beç tavukları da yetiştiriliyor. 2011 yılından beri yılda 2 bin-2 bin 500 beç tavuğu yetiştirilerek üreticilere dağıtıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, kuruluşa ait ait Çalatlı Yaban Hayvan Üretim İstasyonu'nun 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu ve yıllık 650 anaçtan ortalama 10 bin kınalı keklik ürettiklerini söyledi.  İstasyonda bugüne kadar 170 bin kınalı keklik, 32 bin beç tavuğu üretimi yapıldığını ifade eden Eğilmez, 30 şehre gönderilen keklik ve tavukların doğada ekolojik sisteme dahil edildiğini kaydetti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SORGED DURMUYOR
SORGED DURMUYOR
Şimşek güven tazeledi
Şimşek güven tazeledi
Bayraktepe tam gaz
Bayraktepe tam gaz
ENGELSiZ YAŞAMA iLK ADIM
ENGELSiZ YAŞAMA iLK ADIM
Pansiyon Denetimi
Pansiyon Denetimi
Sorun Dinledi
Sorun Dinledi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim