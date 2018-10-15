Keklik ve Tavuklar Yozgat’tan

İstasyonda yetiştirilen ve ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan keklikler, doğada süne yedikleri için tahıl üretiminde çiftçinin dostu olarak tarımsal üretime katkı sağlıyor. Keklikler, yetişkinlik dönemine kadar böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kene ile mücadelede de fayda sağlıyor. Üretim istasyonunda ayrıca, yine keneyle mücadelede etkili olan beç tavukları da yetiştiriliyor. 2011 yılından beri yılda 2 bin-2 bin 500 beç tavuğu yetiştirilerek üreticilere dağıtıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, kuruluşa ait ait Çalatlı Yaban Hayvan Üretim İstasyonu'nun 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu ve yıllık 650 anaçtan ortalama 10 bin kınalı keklik ürettiklerini söyledi. İstasyonda bugüne kadar 170 bin kınalı keklik, 32 bin beç tavuğu üretimi yapıldığını ifade eden Eğilmez, 30 şehre gönderilen keklik ve tavukların doğada ekolojik sisteme dahil edildiğini kaydetti.