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Kefaletle kurban kesimi

YOZGAT İnfak Derneği, 7 yıldır yurt içi ve yurt dışında vekaleten kurban kesimine bu yıl da Afrika’nın Somali bölgesinde devam edecek.

Kefaletle kurban kesimi

YOZGAT İnfak Derneği, 7 yıldır yurt içi ve yurt dışında vekaleten kurban kesimine bu yıl da Afrika’nın Somali bölgesinde devam edecek.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Kefaletle kurban kesimi

Geçtiğimiz yıl aynı bölgede bene yakın hisse kesimini ve dağıtımını gerçekleştiren Yozgat İnfak Derneği bu yıl hedefini bin 500 hisse olarak belirledi. Dernek Başkanı Ömer Yağmur, her yıl dünyanın çeşitli coğrafyalarında vekaleten kurban kesimi gerçekleştirdiklerini, ancak bunlar içerisinde en büyük mağduriyetin Somali bölgesinde yaşandığını belirtti. Yağmur, belki de kurbandan kurbana et yiyen bu halkın kaderine terk edilmemesi gerektiğini söyledi. Yağmur, 18-24 Ağustos tarihleri arasında 2 kişilik bir ekiple bizzat giderek görüntülü kesim yapacaklarını, hisse sahiplerine tek tek bu görüntüleri göndereceklerini aktardı. Yağmur, ‘’Halkımızın oldukça hassas davrandığı bu ibadete biz de gereken ciddiyeti göstererek her hisse sahibinin kesim görüntülerine ulaşmasını 7 yıldır olduğu gibi bu yıl da sağlayacağız’’ dedi.

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