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Kedi operasyonu

Lise Caddesi’nde çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedinin imdadına Çedaş arıza ekibi yetişti.

10 Haziran 2020 Çarşamba 01:34
Kedi operasyonu

YOZGAT’ın en işlek caddelerinden Lise Caddesi’nde çıktığı ağaçtan inmeyen yavru kedinin imdadına Çedaş çalışanları yetişti. Lise Caddesi’ndeki Kız Meslek Lisesi önünde bulunan ağaçlardan birisine çıkan yavru kedi, inemeyince kaldırımdan geçen vatandaşların dikkatini çekmek için miyavladı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi indirmeye çalışırken, o esnada yoldan geçen Çedaş’a ait elektrik arıza ekibi aracı durduruldu.

Vatandaşların durumu ilettiği Çedaş ekibi, aracın sepetini kedinin bulunduğu dala yanaştırdı. Kedi önce sepete indi, ardından da aşağıya inerek, kaçarak gözden kayboldu. • Yasin Nazım Kayhan • 

Son Güncelleme: 10.06.2020 10:37
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