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KEÇiLER MAKiNE GiBi

Yozgat Çapanoğlu Kent Park bölgesinde, çocuklara yönelik kurulan mini hayvanat bahçesinin konukları keçiler, park içerisindeki çimleri de biçiyor.

10 Haziran 2020 Çarşamba 01:36
KEÇiLER MAKiNE GiBi

YURDUN farklı bölgelerinden sonra Yozgat’ta da Keçiler çim biçme makinası olarak kullanılmaya başlandı. Bahçeli konutların sahipleri ile bazı kurumlar, kuruluşlar, özellikle de belediyeler çim biçmek için artık makine yerine Keçileri kullanıyor. Keçiler, hem çimleri biçiyor hem de bir şekilde atılan gıda artıklarını, dallardan dökülen yaprakları yiyerek, beslenirken, çevre temizliği yapıyor. Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kent Park tesisleri içerisinde yer alan mini hayvanat bahçesinde sayıları 11’i bulan Keçiler, çimleri biçiyor, dökülen yaprakları yiyor, insanların piknik sonrasında bıraktığı yiyecek atıklarını tüketerek, bugüne kadar çevreye önemli katkı sağladı. Bu günlerde ise, korona virüsü tedbirleri kapsamında kapanan Kent Park tesisleri keçilere kaldı. Keçiler, uzayan çimleri yiyerek, adeta makine gibi biçiyor. Bu yöntemin yurdun farklı bölgelerinde özellikle belediyelerin pak ve bahçelerde tercih ediliyor. Belediyelerin, personel ve teçhizat eksikliği nedeniyle bakımsız kalan park ve bahçelerin temizlenmesi için koyun, keçi, kazları görevlendirdikleri, bundan da olumlu sonuçların alındığı kaydedildi. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)  

Anahtar Kelimeler:
KEÇiLER MAKiNE GiBi
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