KDV oranı çok yüksek

HAK Savunucuları Dernek Başkanı, İktisat Uzmanı Hüseyin Durusoy, bir ülkede kayıt dışının fazla olmasının, hem vergi kayıp ve kaçağının da fazla olması hem de gerçek durumun tespitinin zor olması anlamına geldiğine dikkat çekti. Durusoy, ‘’Türkiye’de yüzde18 olan KDV oranı yüzde 8’e düşürüldüğü takdirde devletin vergi gelirleri daha da artacak, Vergi kayıp ve kaçakları minimum seviyeye inecek, enflasyonun azalmasını sağlayacaktır’’ dedi. Mükelleflerin vergisel konularda düzeni sağlaması için işlemlerini belge üzerinden gerçekleştirmek, bu işlemi kayıt altına alma zorunluluklarının bulunduğuna dikkat çeken Durusoy, katma değer vergisinin, gerek kendi bünyesinde gerekse gelir ve kurumlar vergisi bünyesinde bir otokontrol sistemi oluşturduğunu, vergi oranının yüksek olmasının bu özelliğini kayıp ettirdiğini ileri sürdü. Durusoy, ‘’Eğitim, sağlık, ulaşım, gıda, giyim ve temizlik harcamaları gider olarak kabul edilmelidir. Bu giderler vergide adaleti de dengeleyen gider kalemleridir. Bu yapıldığı takdirde kayıt dışı ekonomiden bahsetmek nerde ise imkansız hale gelecek, sistem kendi kendini kontrol edecektir. Hem denetim harcamalarında büyük düşüş sağlanacak hem de toplumsal barışa olumlu katkı alacaktır’’ diye konuştu. Durusoy, kayıt dışı ekonominin devamlı olarak artmasının, katma değer vergisinin belge düzeninin yerleşmesine tam olarak yardımcı olamadığını da ileri sürdü. Durusoy, ‘’Aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyi azaltmada da etkili olamadığı bilakis artırdığı görülmektedir. Böylece kayıt dışılığın kontrol altına alınamamasından dolayı da Katma Değer Vergisi kendine düşen otokontrol görevini tam anlamıyla yerine getirememektedir. Türkiye’de yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8’e düşürüldüğü takdirde devletin vergi gelirleri daha da artacak, Vergi kayıp ve kaçakları minimum seviyeye inecek, enflasyonun azalmasını sağlayacaktır’’ ifadelerini kullandı.