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KAZMA VURULUYOR

Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi çalışmalarına önümüzdeki hafta içerisinde başlanılması planlandı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:31
KAZMA VURULUYOR

YOZGAT Belediyesi tarafından yapımı planlanan ve bütçe yetersizliği nedeniyle bir türlü yapılamayan ve yılan hikayesine dönen tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi ve Kentsel dönüşüm çalışmaları için ilk kazma önümüzdeki hafta içerisinde vurulacak. Yozgat Belediyesi tarafından çevresi yıkıldıktan sonra yapımına bir türlü başlanamayan büyük Cami çevre düzenlemesi için Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yozgat ziyareti sırasında tarihi caminin çevre düzenleme çalışmalarını bakanlık olarak üstlenebileceklerinin sözünü vermişti. Bakan Kurum’un verdiği söz sonrasında büyük cami çevresinde kamulaştırma çalışması yapan Yozgat belediyesi bu çalışmaları tamamladıktan sonra Tarihi Büyük Cami projesini ihale aşamasına getirdi. Önümüzdeki hafta içerisinde yıkım çalışmalarına başlayacak olan Yozgat Belediyesi, 28 Temmuz tarihinde ise TOKİ ile birlikte tarihi caminin çevre düzenlemesi için ihaleye çıkacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Büyük Cami kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemesi işinin kendilerini bir hayli yormalarına karşılık niyayet sona geldiklerini söyledi. Daha öncesinde kamulaştırma yapılan ancak tamamı kamulaştırılmayan Büyük Cami çevresi için 7-8 aydır kamulaştırma çalışması yaptıklarını dile getiren köse, şuan itibariyle kamulaştırma çalışmalarını tamamladıklarını ve Allah nasip ederse haftaya yıkım işlerine başlayacaklarını vurguladı. Çevre Şehircilik Bakanlığından daha doğrusu TOKİ’den ihale tarihini de aldıklarını vurgulayan Köse, ‘’28 Temmuz tarihinde saat 14.00’da büyük camimizin çevre düzenlemesi ve kentsel tasarım işi ve meydan yeri caddemiz cephe giydirme işi ihalesi TOKİ tarafından yapılacak. Muhtemelen Ağustos sonu itibariyle de yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Tabi biz önlemlerimizi aldık. 18 milyon artı 15 milyon daha olmak üzere 33 milyon liralık bir proje. İnşallah bu projeyi Çevre Şehircilik Bakanlığı TOKİ üzerinden yaptırıyoruz’’ dedi. (İhsan Çelikkaya) 

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