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Kazım Arslan’dan imza günü

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan okuyucuyla buluşturduğu kitabı için imza ve söyleşi etkinliği düzenledi.

Kazım Arslan’dan imza günü

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan okuyucuyla buluşturduğu kitabı için imza ve söyleşi etkinliği düzenledi.

26 Şubat 2019 Salı 07:00
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Kazım Arslan’dan imza günü

Yozgat’ta yazar, şair ve müzisyen yönleriyle de tanınan Kazım Arslan ‘Vefa’ adlı şiir kitabı için imza ve söyleşi gününde okuyucularıyla buluştu. Sahaf Kitabevinde düzenlenen imza gününde, çok sayıda vatandaş, Arslan’a kitabını imzalattı. Daha önce ‘Yol Bitmeden’ adlı deneme türündeki eseriyle okuyucunun karşısına çıkan Arslan, bu kez biriktiği şiirlerini ortaya çıkardı. Etkinlikte şiirler ve türküler okunurken, Yozgatlı genç neyzen Halil İbrahim Güneşer de katılımcılara ney dinletisi sundu. Kazım Arslan yeni eserlerin de yolda olduğunu ifade etti.

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