KAZILARA DEVAM

‘Kral Kızı’ adıyla bilinen Roma Hamamının bulunduğu bölgedeki kazı alanını genişletme, kalıntıların önünün açılması için istimlak edilen binaların yıkımının ardından bu yıl yaklaşık bin metrekarelik alanda daha yıl sonuna kadar kurtarma kazısı gerçekleştirilecek. Yozgat Müze Müdürü Hasan Şenyurt, Roma Hamamı kalıntılarının Türkiye ve dünya turizmine kazandırması amacıyla Yozgat Valiliğinin desteği ile başlatılan kurtarma kazısı çalışmalarının hava koşulları elverdiği süre içerisinde yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, kurtarma kazılarının Yozgat Valiliği tarafından yürütüldüğünü, kendilerinin de belediye olarak gerekli desteği verdiklerini kaydetti. Açıkel, dünya üzerinde sadece iki yerde bulunan, yaklaşık 2 bin yıldır termal suyu akan tarihin tanıtımı için Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından yapılan başvurular sonucunda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ilçede yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ağırladıklarını, yeapılan değerlendirmeler sonucunda Roma Hamamı kalıntılarının Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edildiğini anlattı. Bugüne kadar yapılan temizleme çalışmaları sonucunda 5 havuz gün yüzüne çıkartıldı. Kazı çalışmaları tamamlandığında Kapadokya- Hattuşaş arasındaki tur güzergahına katılması planlanan tarihi eserin bölge turizmini ayağa kaldıracağının altı çizildi.