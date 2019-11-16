Kazılara devam edilecek

Sorgun ilçesinin Taşlık Köyünde gerçekleştirilen kazılarda, Hitit Tapınağının muazzam temellerini gün yüzüne çıkartılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Demir katmanları üzerinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda çıkarılan seramik parçaları atölyede temizlenip, tarihlendiriliyor. Yozgat’ın 3 ayrı bölgesinde programlanan kazı çalışmalarından Uşaklı Höyük, Kerkenes, Çadırhöyük’te kazı çalışmalarına önümüzdeki yıl devam edilecek. Yabancı arkeologlar, Kuşaklıhöyük ve Pteria antik kentinin izlerine rastlanan Kerkenes dağındaki kazıların önemine dikkat çekildi.
16 Kasım 2019 Cumartesi 04:04