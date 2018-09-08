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Kazılar yabancılara emanet

TÜRKİYE’de olduğu gibi Yozgat’ta da arkeolojik kazıların yabancı ekipler tarafından yapıldığı, yerli arkeologlara ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Kazılar yabancılara emanet

TÜRKİYE’de olduğu gibi Yozgat’ta da arkeolojik kazıların yabancı ekipler tarafından yapıldığı, yerli arkeologlara ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Kazılar yabancılara emanet

Yozgat’ta yapılan arkeolojik kazılardan 3 tanesinin yabancı, 1 tane kazının ise yerli ekipler tarafından yapıldığı öğrenildi.

Arkeolojik kazıların yabancı ekiplere yaptırılmasının, milli güvenlik noktasında birçok riskler taşıdığına da değinildi. Uzmanlar, yabancı ekiplerin kullanmış olduğu yer altı arama cihazlarının üstün özellikli jeofizik aletleri olduğuna dikkat çekerek, bunun milli güvenlik noktasında, ülke için faydalı olamayacağını vurguladılar.  Yozgat’taki kazılarla ilgili bilgiler veren İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, Kerkenez, Peyniryemez ve Uşaklıhöküy kazılarını yabanıcı ekiplerin yürüttüğünü ifade etti. Metin Halıcı, “Bu kazılarımız bakanlık onaylı, denetim ve kontrolleri elbette yapıyoruz” dedi.

Metin Halıcı, Kerkenez’de kazı çalışması yürüten ekibin 25 yıl boyunca kazı çalışması sürdürdüğünü hatırlatarak, “Lakin toplamda kazdığı alan bin metrekarelik bir alan. Yani Cumhuriyet Alanı’nın üçte biri kadar ancak” şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak kazı ekibinin yüzde 51’inin Türk olması şartı konduğunu da aktaran Halıcı, “Ama kazı alanına gelen Türk ekibi üç gün veya bir hafta durup gidiyor. Kazıların tamamında durmuyorlar. Ne yazık ki yabancıların yerine tam bir alternatif geliştirilebilmiş değil. Müze Müdürlükleri ve üniversitelerimiz bunların alternatifidir aslında” ifadelerini kullandı.

Yozgat’ta yürütülen arkeolojik çalışma ve faaliyetler konusunda Bozok Üniversitesi’nin de beklenilen ve istenilen desteği sunamadığı öğrenildi.

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