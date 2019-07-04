KAZILAR TAMAM

Uşaklı Höyükte, bu yıl gerçekleştirilen 7’inci kazı kampanyası tamamlandı. Kazılarda kullanılan kazma, kürek, diğer malzemeler müzeye teslim edildi. 31 Mayıs tarihinde başlanılan yaklaşık bir ay süren kazılar, Floransa, PİSA, siena ve Yozgat Bozok Üniversiteleri öğrencileri tarafından oluşan takım görev yaptı. Kazı alanında iki alanda kazılar gerçekleştirildi. Bölgede Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen tapınak ve muazzam temelleri, demirin katmanları üzerinde çalışmalar yapıldı. Aşağı ve yukarı şehir olarak adlandırılan kalıntılar arasında yer alan tapınak ve kale olduğu tahmin edilen iki yapıdaki gelişmeler incelendi. Yüzeyinde bulunan çanak, çömlek ve Hititçe çivi yazılı 4 tablet parçasının, höyüğün Hitit döneminde geliştiğini gösterdiği aktarıldı. Uşaklı Höyüğün Hitit metinlerinde bahsi geçen Zippalanda olma ihtimalinin yüksek olduğunun altı çizildi. Ekip bu yılki çalışmalarını tamamlayıp, bölgeden ayrıldı. Çalışmalara önümüzdeki yıl devam edileceği bildirildi.