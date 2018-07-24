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KAZILAR TAMAM

SORGUN ilçesinin Peyniryemez köyü yakınlarında bulunan Çadır Höyük bölgesindeki 5 bin yıllık yerleşim kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmaların bu yılki etabı da tamamlandı.

KAZILAR TAMAM

SORGUN ilçesinin Peyniryemez köyü yakınlarında bulunan Çadır Höyük bölgesindeki 5 bin yıllık yerleşim kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmaların bu yılki etabı da tamamlandı.

24 Temmuz 2018 Salı 07:00
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KAZILAR TAMAM

Bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında 5 bin yıl öncesinden çömlek üretim atölyesi ve pişirme ocakları tespit edildi. Bünyesinde 7-8 medeniyeti barındıran Çadır Höyük’te kazılar ABD New Hampshire Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gregory M’Mahon başkanlığında ve gözetiminde yürütülüyor. Yapılan çalışmada ortaya çıkarılan buluntular, Yozgat Müzesinde sergileniyor. Bünyesinde Kalkolitik Çağı, Hititler, Frigler, Persler, Helenistik Çağ, Roma, Bizans ve Selçukluların izlerini barındıran Çadır Höyük’te kazı ekibinde yer alan personel, fırça ve küçük malzemelerle santim santim kazdıkları toprakta tarihi bulgulara ulaşmaya çalışıyor. Kazılarda, höyüğün en alt kısmında Kalkolitik döneme ait çanak, çömlek üretim atölyeleri ve pişirme ocakları tespit edildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gregory M’Mahon, Çadır Höyük’te 25 yıldır çalıştıklarını, bu yılki çalışmalarında sonuna geldiklerini söyledi. Önce yüzey araştırması yaptıklarını, 1994 yılında da kazı çalışmasına başladıklarını aktaran M’Mahon, "Her sene 30 kazı ekibi, 30 da işçi çalıştırıyoruz. Birkaç alanda kazı yapıyoruz. En altta milattan önce 3500-3600’e uzanan Kalkolitik, en üstte milattan sonra 11. yüzyıldan kalma alan bulunuyor " dedi.
Yazı olmadığından Kalkolitik uygarlıklarının ismini bilmediklerini anlatan M’Mahon, "Burada Eski Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı var. Anadolu’ya yazı Orta Tunç Çağı'nda geldi ancak bir buluntuya ulaşamadık. Hititler, Genç Tunç Çağı'nda yaşadı. Demir Çağı'nda Frigler, belki Persler ve ondan sonra Helenistik Çağ, Romalılar, onlardan sonra Bizanslar ve Türkler yaşadı" diye konuştu.
M’Mahon, 24 yıldır süren kazıların belki 50 yıla ve daha fazlasına uzanabileceğini sözlerine ekledi. Ekip elemanları, "İnce ince çalışma yapmak zorundayız. Çünkü savunma, yangın ya da savaş söz konusu. O yüzden savaşın izlerini ince ince kazarak bulabiliriz, yangının izlerini ve taban izlerini ancak bu şekilde keşfedebiliyoruz. Bizans dönemiyle ilgili metal parçalar var, askerlerin kullandığı kask, omuzluk gibi parçalar, hayvan kemikleri çıkıyor. Bunların yanında çok sayıda pişmiş seramik çıkıyor. Çanak çömlek üretim merkezindeyiz. Depolar, üretim atölyesi ve dört yanı duvarlarla çevrilmiş büyük bir ocak var. O dönemin Nevşehir’i, Avanos'u burasıymış diyebiliriz" ifadelerini kullandılar. 
 

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