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Kazılar kaldığı yerden

TARİH öncesinden itibaren farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Yozgat’ın farklı bölgelerinde yürütülen kazılardan iki bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kazılar kaldığı yerden

TARİH öncesinden itibaren farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Yozgat’ın farklı bölgelerinde yürütülen kazılardan iki bölgede çalışmalar devam ediyor.

25 Haziran 2019 Salı 01:06
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Kazılar kaldığı yerden

Tarihte kayıp şehir olarak bilinen Zippalanda adlı antik kent kalıntılarının da bulunduğu, Taşlık köyü girişindeki höyük ile Sorgun ilçesi Şahmuratlı Köyündeki Kerkenes dağında başlatılan kazıların 10 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Floransa Üniversitesinden Prof. Dr. Stefania Mazzoni başkanlığındaki ekip, Bozok Üniversitesi’nin desteği ile yürüttüğü kazı çalışmalarına bu yılki bölümünde de önemli bulgulara ulaşmak için çalışıyor. Ekip üyeleri, önceki yıllarda kazı yapılan alanlarda çalışma yürütüyor. Abdullah Gül Üniversitesi, University of Central Florida, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan Kerkenes Dağı üzerindeki Demir Çağı Kenti’nde arkeolojik kazıların bu yılki çalışmalarına başlanıldı, çalışmaların devam ettiği bildirildi. Çalışmalarda, iki farklı kent yapı adasında kazıların sürdürülmesi, toprak altındaki kentin planının ortaya çıkarılmasını sağlayan jeofizik yüzey araştırmalarının genişletilmesi, yedi sur kapısından birinde daha önce gerçekleştirilmiş olan restorasyon çalışmalarının denetlenmesinin amaçlandığı kaydedildi. 

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Kazılar Kaldığı Yerden
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