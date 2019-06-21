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Kazılar kaldığı yerden

TARİHTE kayıp şehir olarak bilinen Zippalanda adlı antik kent kalıntılarının da bulunduğu, Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yozgat-Sorgun kesiminde yer alan Taşlık köyü girişinde, Kerkenez Dağı eteklerindeki höyükte kazı ve yüzey araştırma çalışmaları devam ediyor.

Kazılar kaldığı yerden

TARİHTE kayıp şehir olarak bilinen Zippalanda adlı antik kent kalıntılarının da bulunduğu, Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yozgat-Sorgun kesiminde yer alan Taşlık köyü girişinde, Kerkenez Dağı eteklerindeki höyükte kazı ve yüzey araştırma çalışmaları devam ediyor.

21 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Kazılar kaldığı yerden

Floransa Üniversitesinden Prof. Dr. Stefania Mazzoni başkanlığındaki ekip, Bozok Üniversitesi’nin desteği ile yürüttüğü kazı çalışmalarında elde edilen bulgular değerlendiriliyor. Bölge, gerçekleştirilen yüzey araştırması ve kazılarda elde edilen bulgulara göre, Fırtına Tanrısına yönelik ibadetlerin merkezi olan, başkent Hattuşaş’tan iki günlük yürüme mesafesinde bulunan Zippalanda adlı bir diğer önemli Hitit kenti ile ilişkilendirildi. 4 bin yıllık çivi yazılı tabletin bulunduğu Uşaklı Höyük'te yapılan kazılarda tapınak ve kale olduğu tahmin edilen iki yapı gün yüzüne çıkarıldı. Hitit Uygarlığının etki alanında yer aldığı belirtilen bölgede, Hitit sarayı ile birlikte höyüğün doğu yamacında kazılar yapıldı. Kazı ekibi elemanları, kazı bölgesindeki iki alanda faaliyet gösteriyor. Bölgede ‘Tapınak’ Hitit ve onun muazzam temelleri üzerinde çalışma yapılıyor. Yağışlar bölgede çalışılmasını engellerken, elde edilen bulgular kazı evinde incelenip, sınıflandırılıyor. 

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