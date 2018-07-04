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Kazılar kaldığı yerden

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ile birlikte Şahmuratlı köyündeki Kerkenes Harabelerini ziyaret etti, kazı ekibinden bilgi alıp, incelemerde bulundu.

Kazılar kaldığı yerden

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ile birlikte Şahmuratlı köyündeki Kerkenes Harabelerini ziyaret etti, kazı ekibinden bilgi alıp, incelemerde bulundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:35
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Kazılar kaldığı yerden

Kerkenes dağı antik kentinde ilk yüzey araştırması çalışmalarının 1993 yılında başladığı, 1998-2000 yıllarında müze ile katılımlı araştırma şekline devam ettiği belirtildi. 2001 yılından bugüne kadar da İngiliz uyruklu Dr. Geoffrey Summers başkanlığında kazı ve araştırmaların devam ettiği, şehrin demir çağında M.Ö.600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu yönünde bulgulara rastlanıldığının altı çizildi. 2003 yılı kazı sezonunda Frigce yazıtlar bulunması kentin bir Frig yerleşimi olabileceği gerçeğini de gündeme taşıdı. Kentin yaklaşık 7 kilometre olan sur duvarları 2,5 kilometrekarelik bir yerleşim alanı oluşturduğuna dikkat çekildi. ‘’Antik kaynaklarda Pteria olarak kaydedilen kentin burası olduğu sanılmaktadır. M.Ö. 547 yılında Persler tarafından kent zapt edilmiş halkı esir alınarak kent yakılmış ve surları yıkılmıştır. Yerleşim alanı kamu yapıları ve sivil yapı adaları ile gelişmiş bir su toplama ve kullanma sistemi içermektedir. Kazı ekibi Jeomanyetik yüzey araştırması, direnç yöntemi ile yüzey araştırması coğrafi bilgilendirme sistemi çalışmalarının bir kısmını tamamlamış, bir kısmı da devam etmektedir. Kazı çalışmaları sırasında bulunan bir mobilyaya ait fildişi süsleme parçası şu an Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir’’ denildi.

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