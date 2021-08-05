KAZILAR BAŞLADI

Yüzey araştırması, arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda elde edilen bulgulara göre Kalkolitik Çağı, Hititler, Frigler, Persler, Helenistik Çağ, Roma, Bizans ve Selçukluların izlerinin bulunduğu Yozgat’ın farklı bölgelerinde pandemi nedeniyle ara verilen kazı çalışmalarının ilki Çadır Höyükte başlanıldı. Yozgat il genelinde bugüne kadar tespit edilip, arkeolojik sit alanı olarak belirlenen 197 alan bulunuyor. Bu alanlardan bugüne kadar Sorgun ilçesinde, tarihte kayıp şehir olarak bilinen Pteria'nın kalıntılarının bulunduğu Kerkenes Dağı, Büyük Taşlık köyü sınırlarındaki 'Kuşaklı Höyük' ile Peyniryemez köyü yakınlarındaki Çadırhöyük’te kazılar yapıldı. Yozgat'ın Büyük Nefes köyü sınırlarında yer alan Galatların başkenti Tavium Antik Kenti, Şehir merkezindeki Mercimek Tepe, Çeşka Kalesi, Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı, Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde bulunan ve M.S. 300'lü yıllarda erken Hristiyanlık döneminde yapıldığı tahmin edilen 10 odalı yer altı şehri bölgesi kazıldı, araştırıldı. Yozgat Merkezde 50, Aydıncık ilçesinde 7, Çekerek’te 4, Kadışehri’nde 3,Saraykent’te 8, Akdağmadeni ilçesinde 9, Sorgun’da 28, Sarıkaya’da 10, Çayıralan’da 5, Çandır’da 3, Boğazlıyan’da 43, Yenifakılı’da 6, Şefaatli’de 11, Yerköy’de 10 olmak üzere toplamda 197 sit alanından önemli bölümüne henüz kazma vurulmadı. Yozgat’ın Sorgun ilçesi Peyniryemez köyü yakınlarındaki Çadır Höyükte ABD'nin New Hampshire Üniversitesinden Dr. Gregory McMahon başkanlığındaki ekip tarafından 1994 yılında başlatılan kazı çalışmaları sonucunda bugüne kadar Kalkolitik, Tunç, Hitit, Helenistik ve Üst Bizans olmak üzere 5 ayrı döneme ait çok sayıda tarihi esere ulaşıldı. Pandemi sonrasında başlayan normalleşme süreci kapsamında Yozgat’taki ilk kazı çalışmalarına ise Çadır Höyükte başlanıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun İlçesinin Peyniryemez köyüne giderek, kazı yapılan alanı gezip, kazı başkanı Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu'ndan bilgi aldı. Vali Polat, 1994 yılından beri kazı çalışmalarının devam ettiği Çadır Höyük bölgesinin, Kalkolitik çağdan Bizans dönemine kadar süre gelen Yozgat’taki en eski yerleşim yeri olduğunu bildirdi. Vali Polat, yaklaşık 5 bin 500 yıl önce yaşayan insanların tarihinin bulunduğu Çadır Höyükte başlanılan kazıların yaklaşık bir ay devam edeceğini bildirdi. Polat, önceki yıllarda ABD’li ekip tarafından kazıların yürütüldüğünü, bu yıl ise Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu başkanlığındaki ekibin İngiltere Leicester ve Koç Üniversitesi adına kazılara, kaldığı yerden devam ettiğini aktardı.