Kazı alanı genişledi

Halk arasında ‘Kral Kızı’ olarak bilinen ‘Basilica Therma’ adlı Roma hamamı kalıntılarının bulunduğu alanda arkeolojik kazı çalışma alanı genişletildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, tarihi Roma Hamamının Yozgat’ın ve ülkemizin önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Kamulaştırılıp yıkılan binalardın sonra kazı çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirten Vali Yurtnaç, Roma Hamamının Yozgat için büyük bir değer olduğunu kaydetti. Bu alana yapılacak standardı yüksek otellerle kaliteli yatak sayısı ve kapasitenin artırılacağını, bölgenin turizmden pay alacağına vurgu yapan Vali Yurtnaç, bununla birlikte Yozgat’ın bilinirliğinin dünya çapında gerçekleşeceği inancında olduklarını ifade etti.