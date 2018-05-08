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Kazasız belasız bir lig oldu

HAFTA sonu oynanan müsabakalar ile tamamlanan Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligini değerlendiren Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, kazasız belasız bir ligi daha geride bıraktıklarını söyledi.

Kazasız belasız bir lig oldu

HAFTA sonu oynanan müsabakalar ile tamamlanan Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligini değerlendiren Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, kazasız belasız bir ligi daha geride bıraktıklarını söyledi.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Kazasız belasız bir lig oldu

Toplam 8 takımın katılımı ile iki grup halinde gerçekleştirdikleri İkinci Amatör Küme Futbol Lig’ini Pazar günü oynanan müsabakalar ile tamamlandığını hatırlatan Bektaş, lige katılım payını yatıran ancak müsabakalara çıkmama kararı alan Şefaatli Belediyespor dışındaki 7 takımın zorlu bir lig maratonunda mücadele ettiğini ifade etti. 1 Nisan tarihinde başlayan İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inin 6 hafta sürdüğünü vurgulayan Bektaş, ‘’Bu 6 haftalık lig maratonu sonunda A Grubunda Çekerek Belediyespor, B Grubunda ise Tuzkayaspor Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükselmeyi başardı. Bu iki takımımıza da önümüzdeki sezon yeni liglerinde başarılar diliyorum. Birinci Amatör Kümeye çıkacak üçüncü takım ise bu hafta sonu tarafsız bir sahada oynanmasını planladığımız Çiğdemlispor Yozgat Sarayspor müsabakası sonrasında belli olacak. Şimdiden Çiğdemlispor ve Yozgat Sarayspor takımlarına Play-Off müsabakalarında başarılar dilerim’’ dedi.

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