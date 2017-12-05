-Kazanmak zorundayız

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, geçtiğimiz hafta Aksaray maçında bir yıkım yediklerini ama en azından kalan maçlar da son virajı iyi dönmek istediklerini söyledi. Bu virajlardan bir tanesinin de Kilis maçı olduğunu dile getiren Yavuz, ‘’Kilis takımına baktığın zaman puan olarak aşağılarda. Mücadele anlamında ortaya bir şeyler koyamazsan ister istemez golleri de yiyorsun zaman zaman aciz duruma da düşüyorsun. İnsanoğlunun ruhunda var laubalilik. Skoru yakalıyorsun ondan sonra sahanın içine fazla müdahale edemiyorsun, ettiğin zamanda bazı yıkımlar yiyoruz bu işi en azından devreye kadar götürme arzısı içerisindeyiz. Ama bu futbolcularda bu inanç olduğu sürece birlik beraberlik içerisinde oynadığımız sürece bizleri kimse yıkamaz.’’ dedi.

TESLİM OLMAYACAĞIZ

Ara sıra bazı maçlarda kayıplar, yıkımlar olacağının altını çizen Yavuz, ‘’Ama teslim olmayacağız. Teslim olursak Yozgatspor takımının sonu gelmiş demektir. Mağlubiyetler önümüzdeki günlerde de olabilir, geçen hafta olduğu gibi. Diğer rakiplerimiz de yeniliyor yalnız, takımımız güçlendirmemiz lazım. Kalan iki maçımızdan 6 puan alırsak devre arasında yapacağımız çalışmalar ile bu takımı zirveye taşımak istiyoruz. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum bu takım bizlerin takımı, bu takıma sahip çıkalım ve istediğimiz noktalara getirelim.