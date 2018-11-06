KAZANAN SENDiKAMIZ OLDU

Yozgat Sağlık-Sen Şube Başkanı Erciyas, genel kurul sonuçlarını değerlendirirken, Sağlık-Sen’in sosyal ve hizmet çalışanlarının sahip olduğu bir sivil toplum örgütü olduğunu, sivil toplum örgütlerinin değişime, yeniliğe, uzlaşıya ve en çok da çok sesliliğe açık olması gerektiğinin altını çizdi. Erciyes, Yozgat Şubesi olarak yapılacak çok şeyin olduğunun bilinci içerisinde taşın altına sadece ellerini koymadıklarını, tüm bedenlerini koyarak, göreve talip olduklarını ifade etti. Erciyes, ‘’Yozgat Sağlık-Sen şubemiz için çok seslilik vaat ettik, arkasındayız. Bizim camiamızda sen-ben olmayacak, biz olarak çalışacağız, hizmet edeceğiz. Üyelerimizin ve sağlık teşkilatının her kademesinin sorunlarını taleplerini gündeme taşıyıp, çözümlenmesi noktasında üzerimize düşeni her zaman yapma gayreti içerisinde olacağız. Seçim sonuçlarının tüm camiamıza, Yozgat’ımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.