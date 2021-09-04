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Kazanan dostluk oldu

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen basketbol turnuvasında kazanan dostluk oldu.

04 Eylül 2021 Cumartesi 00:37
Kazanan dostluk oldu

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Basketbol kursları ile Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan Basketbol kursuna katılan sporcular arasında mini basketbol turnuvası düzenlendi. Yozgat Çok Amaçlı Spor Salon’unda gerçekleştirilen basketbol turnuvasında geleceğin yıldız basketbolcuları olacak olan sporcular kayasıya mücadele ettiler. Sahada Antrenörlerinden öğrendiklerini yapmaya çalışan sporcular oldukça çekişmeli ve heyecanlı müsabakalar izlettiler. Velilerinde katıldığı turnuva sonrasında turnuvaya katılan bütün sporculara madalya taktim edildi. Çok Amaçlı Spor Salon’unda gerçekleştirilen turnuva sonrasında sporcuların velilerinin de katıldığı ödül töreninde Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı sporculara madalyalarını taktim etti. 

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Kazanan Dostluk Oldu
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